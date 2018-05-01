Тюменские земледельцы завершают сев гороха

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Хозяйства Тюменской области завершают сев гороха.

По данным областного департамента АПК на 22 мая засеяно 29,6 тыс. га при плане 31,494 тыс. (94%).

В минувшие сутки ударно поработали земледельцы Сорокинского района выполнившие норму на 126%, Викуловского района - 113%, Исетского - 103%, Омутинского, Юргинского и Ярковского – на 100%.

Эти результаты в натуральном выражении выше, чем в 2017 году, когда на этот день было засеяно горохом 28,3 тыс. га, при плане 28,2 (101%).

В целом по области план посевных работ выполнен на 37%. Засеяно 309,3 тыс. га из 845,8 запланированных.

Борис Олейник