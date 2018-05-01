Депутатам рассказали, сколько юных тюменцев отдохнут в дневных лагерях

Фото - duma.tyumen-city.ru Фото - duma.tyumen-city.ru

Все тюменские родители, желающие устроить детей в летний лагерь по программе софинансирования, смогли воспользоваться этой возможностью. Об этом депутатам городской думы сообщил директор департамента образования Вячеслав Воронцов.

На заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению глава ведомства рассказал, что летом 2018 года в Тюмени планируется открыть 93 детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием.

По его словам, 53 лагеря будут работать на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту. 25 - на базе учреждений, подведомственных городскому департаменту по спорту и молодежной политике, 10 - на базе учреждений, подведомственных департаменту культуры Тюмени.

Как отметил Вячеслав Воронцов, открытие детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием планируют Дворец "Пионер", "Еврошкола", школа английского языка "Либерти" и некоторые другие организации.

Работой дневных лагерей на полной платной основе у главы ведомства поинтересовалась депутат Альбина Селезнева. "За счет бюджета – не хватает площадей, но за деньги они сразу находятся? Конечно, заработать стремятся все, но разве мы не можем открыть еще несколько лагерей по софинансированию?", - задала она вопрос Вячеславу Воронцову.

На это директор департамента образования сообщил, что в 2018 году в лагерях отдохнут 21 тыс. детей. "Места хватит всем. Нет таких прецедентов, когда кому-то отказали в устройстве ребенка по программе софинансирования", - рассказал он. Также Воронцов добавил, что коммерческие лагеря – это только дополнительное предложение.

Николай Ступников