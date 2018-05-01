В Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей летом

Уделить особое внимание соблюдению требований к организации перевозок детей в период летней оздоровительной кампании.

Такую задачу поставил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая состоялась 23 мая.

"В ближайшие дни, с 28 по 30 мая, в оздоровительные лагеря Тюменской области организованно заедут около 4 тысяч ребят. Поэтому вопросы технического состояния транспорта, подготовки водителей, соблюдения правил перевозки детей должны находиться на особом контроле областной Госавтоинспекции и других ведомств", - сказал он.

По данным начальника управления по вопросам семьи и детства областного департамента социального развития Инги Тигеевой, в регионе выстроена работа по обеспечению безопасности детей при перевозках. Во время летних каникул задействуют около 190 автобусов, уже заявлено более 200 организованных выездов, и весь транспорт прошел проверку.

Участники совещания отметили, что при общей стабилизации ситуации на дорогах, количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось на 18%, на 15% выросло число пострадавших детей. Поэтому все незапланированные поездки детских загородных учреждений, спортивных школ, объединений должны пресекаться. Взрослые должны осознавать, что несут персональную ответственность за своих воспитанников.

Состояние дорог вблизи мест отдыха проинспектировали сотрудники ГИБДД. Начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаил Киселев сообщил, что в ходе 40 проверок инспекторы выдали 25 предписаний. До конца мая все недочеты должны быть устранены.

На особом контроле профилактика происшествий с участием велосипедистов. Частая причина аварий – нарушение правил движения на нерегулируемых перекрестках. Водители не успевают отреагировать на внезапно появившийся на переходе велосипед и избежать столкновения с ним, что приводит к увеличению числа ДТП.

Члены комиссии обсудили и общую статистику дорожно-транспортных происшествий. За четыре месяца число погибших на дорогах области сократилось на 32%, снизилось и количество раненых. В то же время на территории Тобольска, Заводоуковска, Исетского, Ишимского, Казанского, Сорокинского и Ярковского районов зафиксирован рост аварийности. Руководителям органов местного самоуправления, сотрудникам ГИБДД рекомендовано выявить причины такой динамики и усилить меры профилактики.

Для оперативной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюмень - Ханты-Мансийск, Тюмень - Курган и Тюмень - Екатеринбург располагаются четыре трассовых пункта, в которых круглосуточно дежурят медики.

Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова рассказала, что все машины скорой помощи оснащены современным оборудованием и средствами связи. До 1 июля автопарк пополнится 23 новыми автомашинами, семь из них - с реанимационным оборудованием.

Продолжается работа с населением по обучению навыкам оказания первой помощи пострадавшим. Анестезиологи-реаниматологи и травматологи проходят курсы повышения квалификации.

Еще один вопрос, на котором заострил внимание главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, касался профилактики ДТП с участием пьяных водителей. По данным статистики, в 2016 году количество водителей, задержаных в состоянии опьянения, сократилось на 16%. При этом ДТП, произошедших по их вине, стало больше на 4,6%. Тенденция сохранилась и в 2017 году: на 23,4% увеличилось ДТП с участием пьяных водителей и на 22,3% уменьшилось число выявленных нарушителей.

Водителей в пьяном вине становилось меньше, а аварий с их участием – больше. За 4 месяца 2018 года ситуация начала меняться в лучшую сторону. Количество ДТП с участием пьяных водителей снизилось на 28,6%. Но этого недостаточно. Андрей Руцинский предложил разобраться в этой ситуации и обсудить проблему на следующем заседании комиссии.

"Ежедневно сотрудники ГИБДД останавливают до 40 человек в состоянии алкогольного опьянения, и это только официальная статистика. Нужно чаще и без предупреждения проводить сплошные проверки, снимать нарушителей на камеру, освещать их неблаговидные поступки в СМИ. Последствия аварий с участием пьяных водителей очень тяжелые и нам предстоит много работать в этом направлении, чтобы значительно сократить их количество", - подытожил вице-губернатор.

В заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения приняли участие и.о. прокурора Тюменской области Роман Тютюник, начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин, начальник Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Дробот, директор тюменского филиала ФКУ "Уралуправтодор" Денис Бажура, заместитель начальника Свердловской железной дороги филиала ОАО "РЖД" (по Тюменскому региону) Олег Энгель, депутат Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, общественный советник губернатора Тюменской области Геннадий Корепанов, представители правоохранительных органов, территориальных управлений федеральных ведомств, структурных подразделений региональных органов исполнительной власти.

Любовь Голышева