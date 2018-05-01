Посевная в Тюменской области приближается к своему экватору

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Посевная кампания в Тюменской области приближается к своему экватору.

По данным областного департамента АПК, по состоянию на 25 мая засеяно 389 тыс. га пашни, что составляет 46% от плана.

Зерновыми и зернобобовыми культурами занято уже 305,6 тыс. га из 666,9 тыс. запланированных. Это также составляет 46% от плана. А вот поля, отданные под посевы гороха, заняты уже практически полностью. Засеяно 31,2 тыс. га при плане 31,4 - 99 %.

Технические культуры посеяны на 36,9 тыс. га при плане 52 тыс. – 71%. План по посадке картофеля на 25 мая выполнен на 49%, овощей – на 57%.

Непогода и холодная весна не позволяет пока наверстать отставание от графика 2017 года, когда на этот день посевные работы были завершены на 66%.

Борис Олейник