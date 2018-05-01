Тюменские покупатели предпочитают магазины у дома крупным гипермаркетам

Фото магазина "Пятерочка" Фото магазина "Пятерочка"

Небольшие магазины популярнее гипермаркетов. К такому выводу пришли аналитики ResearchMe, которые выяснили, в какие продуктовые магазины предпочитают ходить жители российских городов. Итоги онлайн-опроса, который проводился в марте 2018 года на базе соцсетей, опубликовал портал Retail.ru.

По данным аналитиков, самыми популярными типами продуктовых магазинов в городах остаются сетевые универсамы и минимаркеты - в них заходит 94% наших соотечественников. Приверженность магазинам у дома объясняется в первую очередь нежеланием тратить время на поиск необходимых продуктов питания.

Более половины опрошенных делают покупки в сетевых универсамах, таких как, например, магазины торговой сети "Пятерочка", чаще двух раз в неделю. Покупателей привлекают регулярные скидки на отдельные категории товаров – подобные акции важны для 25% россиян.

Гипермаркеты проигрывают в популярности своим малым сетевым конкурентам – каждый пятый опрошенный посещает крупные продовольственные площадки реже одного раза в месяц, а четверть участников исследования вообще не делает покупок в магазинах такого формата.

Что же касается покупательской способности, то у 42% опрошенных она существенно не изменилась в 2018 году. Однако 52% респондентов заявили об ощутимом падении своих возможностей совершения покупок.

В то же время, несмотря на изменение цен, более половины россиян по-прежнему сохраняют привычку баловать себя чем-то вкусным – с такой целью в магазин отправляется 53% опрошенных.

Аналитики поясняют, что к удобствам универсамов "у дома" относятся не только близость к дому, но и различные программы лояльности, постоянные акции и скидки. Таких принципов придерживается и популярная среди тюменцев сеть магазинов "Пятерочка". Ее главные особенности – удобство расположения, постоянно действующие акции для покупателей и наличие зоны "фреш". Активно подстраивается торговая сеть и под меняющиеся запросы покупателей.

В наступивший весенне-летний период актуальным для многих становится наличие свежих фруктов и овощей. Ведь именно в это время, после долгой зимы, специалисты советуют восполнять возникший за зиму дефицит витаминов, а помочь в этом может свежая и натуральная еда.

По нашим наблюдениям, покупатели зачастую начинают формировать продуктовую корзину в зоне со свежими овощами, фруктами и охлажденными продуктами. Именно поэтому в "Пятерочке" зона "фреш" увеличена в полтора раза. Кроме того, во всех универсамах сети есть должность директора по свежести, в чьи обязанности входит постоянный контроль срока годности продуктов, выставленных в торговом зале, так что в их качестве можно быть уверенным.

Витаминный сезон в "Пятерочке" продолжается круглый год, поэтому даже в конце весны и начале лета здесь можно найти свежие бананы, яблоки разных сортов, зелень и томаты.

Любовь Голышева