Технологии smart city обсудят на InnoWeek-2018 в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Секция "Умный город" откроется на форуме инноваций в Тюменской области InnoWeek-2018, который пройдет в тюменском технопарке 4-6 июня, сообщают организаторы.

Беспилотные автомобили, умные светофоры и пешеходные переходы, системы видеонаблюдения, учета и контроля – эти и другие городские технологии будут представлены компаниями-экспертами международного и российского уровня.

В дискуссии "Умный город за МКАДом", которую посвятят обсуждению технологий, сценариев и проектов цифровой трансформации, примут участие представители международного журнала THINKING CITIES, компаний Huawei, Cognitive Technologies, Microsoft и других разработчиков интеллектуальных решений для управления городами.

Круглый стол "Умный город: прикладные решения" - площадка для профессионалов, где разработчики расскажут о конкретных продуктах, делающих жизнь каждого удобной и безопасной.

5 июня свежие идеи представителям крупных компаний, инвесторам и гостям форума представят лучшие высокотехнологичные стартапы, которые приедут на InnoWeek из других городов России и ближнего зарубежья.

Базовые технологии smart city - интернет вещей и искусственный интеллект. Именно в этих двух направлениях поступило больше всего заявок от участников Битвы стартапов, оценивать их проекты будут эксперты компаний "Газпром нефть", Cognitive Technoloogies, "Мостострой-11" и Microsoft.

Отдельная регистрация на секцию "Умный город" открыта на сайте. Мероприятие бесплатное, но количество мест на площадке ограничено. Организаторы рекомендуют зарегистрироваться заранее.