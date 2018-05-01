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Более трети турецких предприятий, поставляющие в Россию томаты, нарушают фитосанитарные нормы 

Экономика, 09:13 26 мая 2018

фото Министерство сельского хозяйства и продовольствия России

Из 43 турецких предприятий, экспортирующих томаты в Россию, 29 начали поставки после 1 мая. Общий объем ввезенных томатов за май составил 6,4 тыс. тонн. При этом в продукции 11 компаний выявлены нарушения норм и требований законодательства ЕАЭС и России, сообщает Россельхознадзор

В ведомстве рассматривают возможность разрешить поставки турецких томатов только через пункты пропуска, расположенные на территории, входящей в компетенцию управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Данное решение является логичным и целесообразным, в виду недостаточности условий для осуществления эффективного контроля за ввозом такой продукции через морской порт Геленджик.

Кроме того, Россельхознадзор считает необходимым провести переговоры с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции, в ходе которых турецкая сторона сможет сообщить, каким образом намерена стабилизировать ситуацию и обеспечить фитосанитарную безопасность поставляемой в Россию продукции.

По результатам таких переговоров будет принято решение об увеличении или сокращении объема ввоза турецких томатов в Россию.

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# нормы , поставки , пункт пропуска , Россельхознадзор , томаты

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