Тоболяков познакомили с регби

Фестиваль регби впервые прошел в Тобольске.

В рамках соревнований состоялся детский турнир по тэг-регби и товарищеская игра между мужскими командами Тюмени и Сургута.

В турнире по тэг-регби приняли участие две команды из Тобольска и три из Тюмени. По правилам соревнований дети играют без контакта друг с другом, вместо этого им необходимо сорвать ленточку на поясе соперника. Матч длится два тайма по семь минут. Составы команды смешанные, девочки играют вместе с мальчиками. Как рассказал президент федерации регби Тюменской области Евгений Грязнов, турнир организовали по итогам семинара, прошедшего в Тобольске в феврале.

"В феврале в Тобольске прошел обучающий семинар по регби для учителей физкультуры. Двое преподавателей из школ №1 и №9 заинтересовались, и сейчас используют элементы регби в своих занятиях, также организовали секции регби на базе своих школ. Федерация выделила им экипировку и инвентарь. Сегодня команды этих школ приняли участие в турнире", - отметил Евгений Грязнов.

В турнире все призовые места заняли более опытные спортсмены из Тюмени. Победу одержала команда "Прибой". На втором месте сборная школ Тюмени, замкнули тройку призеров юные регбисты из команды "Вероника". В каждой команде были отмечены лучшие игроки. В составе тобольской команды "Школа №9" награду получил Александр Татаренко.

"Я совсем недавно начал заниматься регби, и мне очень нравится. Играть получается неплохо потому, что я очень быстро бегаю", - рассказал Александр Татаренко.

В завершении фестиваля регби состоялся товарищеский матч между тюменской командой "Адреналин" и клубом "Северный легион" из Сургута. Взрослые команды играли два тайма по 40 минут. Победу в матче одержали тюменские регбисты – 57:17.

Евгений Новосёлов