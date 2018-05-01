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Поддержку малого и среднего бизнеса ждет перезагрузка

Экономика, 12:16 28 мая 2018

фото инвестиционного агентства Тюменской области

Минэкономразвития реализует новый этап проекта по перезагрузке мер поддержки малого и среднего бизнеса. В течение трех месяцев при поддержке министерства работала экспериментальная upgrade-лаборатория, сообщает Министерство экономического развития. 

Это новый формат, когда необходимые меры предлагают представители бизнеса и эксперты, а не только чиновники. Более 200 участников, среди которых более половины - предприниматели, работали в формате стратегических сессий. Результаты  представлены публично на сайте. 

Любой посетитель сайта до 31 мая может оставить свои комментарии и предложения по темам: "Финансово-кредитная поддержка", "Центр поддержки предпринимателя", "Мой бизнес парк", "Бизнес-инкубатор 2.0", "Центры поддержки и развития фермерского бизнеса", "Центры поддержки и развития туристического бизнеса", "Экспорт", "Цифровая экосистема", "Популяризация предпринимательства".

Поступившие предложения будут доработаны после получения обратной связи на сайте.

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# поддержка , предложения , предприниматели

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