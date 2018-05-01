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Вице-губернатор поздравил воинов-пограничников с праздником

Губернатор, 13:43 28 мая 2018

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Фото admtyumen.ru

Надежно защищать рубежи Родины - очень важная и ответственная миссия. Она требует мужества, профессионализма и преданности Отчизне. Пограничники всегда первыми самоотверженно вставали на пути врага. Их подвиг в годы Великой Отечественной войны навечно вписан в героическую летопись нашей страны.

Об этом заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, поздравляя воинов-пограничников и ветеранов пограничной службы с их профессиональным праздником и 100-летием со дня основания пограничной службы ФСБ России.

По его словам, нынешнее поколение пограничников достойно продолжает традиции своих предшественников - твердо стоит на страже государственной границы, эффективно противодействует международной преступности и терроризму, борется с нелегальной миграцией.

"Особо благодарю ветеранов пограничной службы. Вы с честью исполнили свой воинский долг, а сегодня активно участвуете в подготовке будущих защитников Отечества. Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия и успехов в вашей благородной службе на благо России!", - сказал Сергей Сарычев.

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# День пограничника , Сергей Сарычев

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