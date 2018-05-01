Аграрии Сорокинского района лидируют в посевной кампании

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В Тюменской области засеяно 54% площадей от запланированного. Ближе всех к завершению посевной кампании на 28 мая, по данным областного департамента АПК, приблизились земледельцы Сорокинского района.

Они выполнили план посевных работ на 69%, засеяв 19,4 тыс. га из 27,9 запланированных. За минувшие сутки, которые выдались без дождей, сорокинцы выполнили суточную норму на 168%, засеяв 2,6 тыс. га при плане 1,6.

В Заводоуковском районе засеяно 48 тыс. га пашни из 70,9 тыс. запланированных – 68%, в Аромашевском районе – 11,4 тыс. га из 19,3 – 59%, в Юргинском – 16,7 тыс. га из 28,9 - 58%, в Ишимском – 51,5 тыс. га из 92,9 – 55%, в Сладковском – 11,2 тыс. из 20,9 - 54%, Абатский, Армизонский, Глышмановский, Казанский, Тобольский, Ялуторовский районы засеяли половину запланированных полей.

В Тюменской области по состоянию на 28 мая засеяно 453,6 тыс. га из 845,8 тыс. запланированных – 54%.

Борис Олейник