В Югре в охотничьей избушке сгорели двое мужчин

фото СУ СК РФ по ХМАО - Югре фото СУ СК РФ по ХМАО - Югре

Двое мужчин погибли в результате пожара в охотничьей избушке в Ханты-Мансийском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, на территории родовых угодий, находящихся в 100 километрах от Ханты-Мансийска, произошел пожар. В результате сгорели несколько строений, в том числе охотничья избушка, где были обнаружены человеческие останки. По предварительным данным погибшими являются двое мужчин, которые арендовали избушку на период охоты.

Проводится процессуальная проверка и судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти.