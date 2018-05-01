В Югре в охотничьей избушке сгорели двое мужчин
фото СУ СК РФ по ХМАО - Югре
Двое мужчин погибли в результате пожара в охотничьей избушке в Ханты-Мансийском районе.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, на территории родовых угодий, находящихся в 100 километрах от Ханты-Мансийска, произошел пожар. В результате сгорели несколько строений, в том числе охотничья избушка, где были обнаружены человеческие останки. По предварительным данным погибшими являются двое мужчин, которые арендовали избушку на период охоты.
Проводится процессуальная проверка и судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти.