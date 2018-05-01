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В Югре в охотничьей избушке сгорели двое мужчин

Происшествия, 14:49 29 мая 2018

фото СУ СК РФ по ХМАО - Югре

Двое мужчин погибли в результате пожара в охотничьей избушке в Ханты-Мансийском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, на территории родовых угодий, находящихся в 100 километрах от Ханты-Мансийска, произошел пожар. В результате сгорели несколько строений, в том числе охотничья избушка, где были обнаружены человеческие останки. По предварительным данным погибшими являются двое мужчин, которые арендовали избушку на период охоты.

Проводится процессуальная проверка и судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти.

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# охотники , пожар , Югра

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