Альфа-Банк и Внешэкономбанк подписали соглашение об участии в Фабрике проектного финансирования

Фото: rpach.pnzreg.ru Фото: rpach.pnzreg.ru

Двустороннее соглашение об участии в Фабрике проектного финансирования подписали Альфа-Банк и Внешэкономбанк. Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал первый заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления Дмитрий Курдюков, со стороны АО "Альфа-Банк" – заместитель председателя правления Владимир Сенин.

Механизм Фабрики предусматривает предоставление кредитных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита с элементами господдержки. В числе инструментов - хеджирование процентных рисков за счет субсидий правительства РФ и целевая государственная гарантия РФ, направленная на удешевление финансирования проектов и защиту рисков инвесторов.

"Фабрика - новый и перспективный инструмент финансирования реального сектора экономики. Альфа-Банк имеет большой опыт работы на рынке синдицированного кредитования не только в России, но и в странах СНГ, и готов делиться им с участниками программы. Для того, чтобы оценить ее привлекательность, мы ждем принятия порядка предоставления государственных гарантий по сделкам, которые будет выпускать Фабрика. Надеемся на успешную совместную работу", - подчеркнул Владимир Сенин.

"Мы видим интерес к фабрике. И интерес большой. Не только со стороны банков, но и со стороны инициаторов проектов. Механизм Фабрики имеет преимущества и для заемщиков, и для банков. Фабрика позволит вывести отдельные проектные инициативы на этап финансирования, увеличить объем инвестиций в приоритетные для ВЭБа отрасли. Ожидаем, что коммерческие банки должны сыграть одну из ключевых ролей в развитии Фабрики. Наша активная работа по синдицированному кредитованию должна дать дополнительный импульс развитию экономики России", - подчеркнул Дмитрий Курдюков.

Соглашение между Альфа-Банком и Внешэкономбанком об участии в Фабрике проектного финансирования предполагает поиск и проработку инвестиционных проектов, а также принятие решений о возможности их финансирования в рамках Фабрики. При этом Альфа-Банк вправе инициировать рассмотрение инвестиционных проектов, участвовать в проведении экспертизы.

Участие в Фабрике предусмотрено для инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики, соответствующих следующим критериям: объем от 3 млрд рублей, окупаемость до 20 лет, доля участия спонсора в капитале - не менее 20%.