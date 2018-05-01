Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Моором

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Моором, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области.

Указ о назначении уже опубликован на официальном сайте. В документе отмечается: "В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Тюменской области Якушева В.В., на основании подпункта "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тюменской области".

Указ уже вступил в силу.

Екатерина Исаева