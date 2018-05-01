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Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Моором

Губернатор, 15:20 29 мая 2018

static.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Моором, сообщается на сайте Кремля. 

Глава государства сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. 

Указ о назначении уже опубликован на официальном сайте. В документе отмечается: "В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Тюменской области Якушева В.В., на основании подпункта "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тюменской области".

Указ уже вступил в силу. 

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , Владимир Путин , Владимир Якушев , губернатор

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