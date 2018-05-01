Кубок по самбо УФО пройдет в Тюмени

фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Кубок по самбо полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе среди юношей и девушек 2002-2003 г. р. пройдет в ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) 1 июня, сообщает центр олимпийской подготовки.

Борьба между спортсменами пройдет в формате "стенка на стенку" среди смешанных команд, состоящих из поединков в восьми весовых категориях у юношей и в трех – у девушек продолжительностью четыре минуты. Участие в соревнованиях примут шесть сборных команд из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Соревнования организованы в рамках 80-летнего юбилея самбо в России, который празднуется в течение 2018 года и приурочено к проекту "Дни самбо на Урале".

Начало соревнований в 10 часов, торжественное открытие в 14 часов.