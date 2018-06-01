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Игры на выживание "Таежный герой" проведут на Ямале

Спорт, 09:32 01 июня 2018

фото www.centrturizm89.ru

Экстремалов УФО приглашают на Ямал для участия в игре на выживание "Таежный герой" с 6 по 8 июля, сообщает правительство ЯНАО.

Смельчакам предстоит пробыть вдали от цивилизации, без гаджетов и бытовых удобств. Они смогут испытать на себе реальные условия выживания в арктической тайге, где необходимо самим строить жилища из подручного материала, добывать себе пищу, огонь, воду и преодолевать экстремальные испытания.

Форма заявки представлена на сайте департамента молодежной политики и туризма ЯНАО. Общее руководство проведением игры осуществляет управление молодежной политики и туризма администрации Пуровского района. Проводить игру будут сотрудники Центра развития туризма.

Напомним, игра проводится в тайге Пуровского района Ямала 12 лет. К участию допускаются студенты, работающая молодежь, представители молодежных общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет.

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# игра , экстремалы , Ямал

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