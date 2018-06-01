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Александр Моор: забота о детях – это вклад в будущее региона

Губернатор, 11:32 01 июня 2018

фото www.phototyumen.ru

В Тюменской области много талантливых ребят: музыкантов, художников, спортсменов, победителей предметных и робототехнических олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований.

В Международный день защиты детей врио губернатора Тюменской области Александр Моор поблагодарил всех, кто помогает детям развивать способности и окружает их вниманием и заботой.

"От нас с вами - родителей, воспитателей, учителей, тренеров и многих других - зависит, каким вырастет молодое поколение. Убежден, нам по силам воспитать детей честными и справедливыми, сильными, уверенными и отзывчивыми. В Тюменской области продолжают строить детские сады и школы, поддерживают спорт, здравоохранение и культуру. Вместе мы стремимся сделать наш регион одним из лучших в стране, чтобы наши дети и внуки гордились, что живут и трудятся на Тюменской земле. Уверен, у нас все получится. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, гармонии и семейного благополучия", - говорится в поздравлении.

По словам Моора, создавать необходимые условия для формирования личности ребенка, приобщения его к важным знаниям и истинным нравственным ценностям - это общая задача государства и общества.

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# Александр Моор , День защиты детей

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