Полпред президента в УФО представил врио губернатора Тюменской области

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Тюменская область по праву считается кузницей кадров всероссийского значения. Об этом заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, представляя правительству региона временно исполняющего обязанности губернатора Александра Моора.

В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов государственной власти, органов власти Тюменской области, органов местного самоуправления, депутатский корпус.

"Тюменская область вновь подтвердила свою репутацию в связи с назначением Владимира Якушева министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Найти замену одному из лучших губернаторов было непросто, но я уверен, что Александр Моор достойно продолжит дело своего предшественника", - сказал Игорь Холманских.

Холманских охарактеризовал Александра Моора, как опытного и компетентного управленца, которому по плечу сложные и масштабные задачи. Ярким подтверждением высокого профессионализма врио губернатора Тюменской области стала его деятельность на посту главы администрации Тюмени, отметил полпред главы государства.

"Тюмень - один из самых благоустроенных и динамичных городов России. Большая заслуга в этом принадлежит Александру Моору. Всей своей биографией он подтвердил народную мудрость - где родился, там и пригодился. Для него тюменская земля - не просто точка на карте или очередное место работы, а жизнь и судьба", - подчеркнул Игорь Холманских.

Полпред президента в УФО назвал важнейшие задачи, стоящие перед временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области - дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы, сохранение взаимовыгодных добрососедских отношений с Ямалом и Югрой, достойное проведение досрочных выборов главы региона на территории юга области и автономных округов.

Игорь Холманских выразил уверенность в том, что работая на посту врио губернатора Тюменской области, Александр Моор успешно справится с этими задачами.

Затем новый руководитель региона взял слово.

"Я искренне благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину за оказанное доверие. Приложу все усилия, чтобы оправдать его в качестве временно исполняющего обязанности губернатора области. В полной мере осознаю ответственность, которая ложится на мои плечи в этот насыщенный политическими событиями период", - заявил Александр Моор.

Предыдущий глава региона, ныне глава Минстроя России Владимир Якушев задал жесткий ритм работы и вывел Тюменскую область в лидеры по многим показателям, отметил временно исполняющий обязанности губернатора.

"Регион впервые возглавил Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Моя задача - сохранить высокие темпы развития области и продолжить проекты, начатые Владимиром Якушевым", - сказал Александр Моор.

По мнению врио губернатора, и в региональном правительстве, и в муниципалитетах области сформированы профессиональные команды, которые полностью справляются с поставленными задачами.

"Это подтверждается как итогами рейтингов, в которых наш регион давно и уверенно занимает лидирующие позиции, так и общим уровнем развития экономики и социальной сферы. Но главная оценка – это мнение жителей, их поддержка проделанной нами работы. Уверен, что кардинальные изменения при таких показателях не нужны", - отметил он.

Врио губернатора намерен развивать тесное сотрудничество и взаимодействие со всеми федеральными ведомствами в регионе. "Эффективная совместная работа органов власти разных уровней всегда отличала Тюменскую область, стала основой общего успеха", - подчеркнул Александр Мор.

Он поблагодарил Игоря Холманских за уделяемое региону внимание. "Вы многое делаете для поступательного движения вперед всего Уральского федерального округа. Тюменская область всегда участвовала и будет участвовать во всех проектах под вашим патронажем, - обратился врио губернатора к полномочному представителю главы государства. -Мы дорожим дружескими и партнерскими отношениями с нашими добрыми соседями - Ямалом и Югрой. Это сотрудничество сложилось в интересах жителей всех трех Субъектов Федерации. Наша задача сегодня - не свернуть с этого политического курса. Я родился в Тюменской области, вырос здесь, состоялся как человек и профессионал и очень люблю наш край. В Тюмени живут мои родители, моя семья, дорогие мне люди. Поэтому я очень хочу, чтобы регион продолжил устойчивое развитие".

Реализация новых инвестпроектов, развитие агропромышленного и туристического кластеров, строительной отрасли, модернизация дорожной и транспортной инфраструктуры, строительство новых школ и детских садов, современных поликлиник, спортивных комплексов, в целом динамичное развитие социальной сферы - все эти направления должны и дальше развиваться высокими темпами, убежден врио губернатора.

"Хочу, чтобы у нас было как можно больше поводов гордиться нашими общими достижениями, и сделаю для этого все от меня зависящее. Вступая в должность временно исполняющего обязанности губернатора, я чувствую большую ответственность и прошу жителей Тюменской области о поддержке. Вместе мы сделаем наш любимый край еще более красивым и комфортным для жизни", – заявил Александр Моор.

Перед церемонией представления состоялась рабочая встреча полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

Евгений Бабенко