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В Тюмени предстанут перед судом похитители деталей дорогих иномарок

Происшествия, 17:02 02 июня 2018

фото СУ СК РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в серии краж деталей автомобилей престижных марок, завершили сотрудники следственного управления УМВД России по Тюмени.

Преступления были совершены осенью 2017 года: неизвестные снимали фары с дорогостоящих иномарок. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых 1989, 1990 и 1991 годов рождения, один из которых ранее был судим за грабеж. Следователи установили и доказали, что жители Тюмени действовали под руководством 27-летнего ранее судимого уроженца ближнего зарубежья, проживающего в Москве. Из материалов дела следует, что похищенное тюменцы направляли организатору для дальнейшей реализации.

В ходе работы следователи установили и доказали 11 эпизодов. В отношении трех активных участников организованной группы, в том числе и организатора, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками следствия предприняты все меры по возмещению ущерба, благодаря чему потерпевшим возвращено более 400 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

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# автомобили , кража , УМВД России по Тюменской области

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