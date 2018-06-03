Тюменцы проявили высокую политическую активность на предварительном голосовании "Единой России"

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Явка на предварительное голосование партии "Единая Россия" по определению кандидатов в Тюменскую городскую думу по данным на 18 часов составила 47 тыс. 285 человек, то есть 9,12% от общего количества избирателей в Тюмени. Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

В электронном предварительном голосовании "Единой России" на сайте epg.er.ru, которое завершилось 1 июня, участвовали более 5,8 тыс. тюменцев, сообщает пресс-служба региональный партийной организации.

Напомним, лидеры в предварительного голосования будет участвовать в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу от "Единой России" по своим избирательным округам. В едином списке заявлены 69 человек. Стоит учесть, что голосование – рейтинговое. Тюменцы смогут поставить галочку напротив нескольких фамилий, затем будет составлен рейтинг, и первые 20 человек по решению местного и регионального политсоветов будут включены в список для участия в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу.

Соб. инф.