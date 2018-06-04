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Центробанк выпустил ценную монету к юбилею Новокузнецка

Экономика, 18:23 04 июня 2018

фото Банка России

Серебряная монета номиналом 3 рубля к 400-летию основания Новокузнецка выпускается в обращение 4 июня, сообщает Банк России.

На ее оборотной стороне на фоне панорамы площади Маяковского изображены Барнаульские ворота Кузнецкой крепости города Новокузнецка. Тираж монеты – 2 тыс. штук.

фото Банка России

В серии "Памятники архитектуры России" выходит серебряная монета номиналом 3 рубля "Церковь Казанской иконы Божией Матери, п. Вырица". Тираж монеты – 3 тыс. штук.

Кроме того, выходят две памятные монеты из недрагоценных металлов.

фото Банка России

Одна из них – 10-рублевая, в серии "Древние города России", посвящена Гороховцу Владимирской области. Монета комбинированная, состоит из двух частей – диска белого цвета и внешнего кольца желтого цвета. Оборотную сторону монеты украшают изображения герба и панорамы города. Тираж монеты – 5 млн штук.

фото Банка России

Вторая – 25-рублевая монета, посвященная Армейским международным играм. На ее оборотной стороне расположены изображения самолета, корабля, танка и эмблема Армейских международных игр. Тираж монеты – 500 тыс. штук.

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# Банк России , выпуск , монеты , тираж

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