Центробанк выпустил ценную монету к юбилею Новокузнецка

фото Банка России фото Банка России

Серебряная монета номиналом 3 рубля к 400-летию основания Новокузнецка выпускается в обращение 4 июня, сообщает Банк России.

На ее оборотной стороне на фоне панорамы площади Маяковского изображены Барнаульские ворота Кузнецкой крепости города Новокузнецка. Тираж монеты – 2 тыс. штук.

фото Банка России фото Банка России

В серии "Памятники архитектуры России" выходит серебряная монета номиналом 3 рубля "Церковь Казанской иконы Божией Матери, п. Вырица". Тираж монеты – 3 тыс. штук.

Кроме того, выходят две памятные монеты из недрагоценных металлов.

фото Банка России фото Банка России

Одна из них – 10-рублевая, в серии "Древние города России", посвящена Гороховцу Владимирской области. Монета комбинированная, состоит из двух частей – диска белого цвета и внешнего кольца желтого цвета. Оборотную сторону монеты украшают изображения герба и панорамы города. Тираж монеты – 5 млн штук.

фото Банка России фото Банка России

Вторая – 25-рублевая монета, посвященная Армейским международным играм. На ее оборотной стороне расположены изображения самолета, корабля, танка и эмблема Армейских международных игр. Тираж монеты – 500 тыс. штук.