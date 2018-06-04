Хозяйства Тюменской области завершают посадку картофеля и овощей

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Хозяйства Омутинского района завершили посадку картофеля.

При плане 66 га, как сообщает департамент АПК Тюменской области, здесь высажено "второго хлеба" на 71 га (108%). Также завершили посадку картофеля и в Ялуторовском районе. Посажено 320 га, при плане 305 (105%).

Близки к завершению посадки картофеля хозяйства Викуловского района – 96%, Заводоуковского городского округа и Нижнетавдинского района – 94%, Тобольского района – 93%. В целом по области план по посадке картофеля по данным на 4 мая выполнен на 80%.

С посадкой овощей за минувшие выходные справились хозяйства трех районов – Вагайского, Нижнетавдинского, Уватского. Близки к завершению посадки овощей в хозяйствах Упоровского района – 90%,Тюменского – 80%, Заводоуковского городского округа– 79%.

Посевная 2018 года, как отметил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, стала испытанием для всех. Органы власти, муниципалитеты, руководители хозяйств прикладывают все усилия, чтобы завершить весенне-полевые работы в оптимальные сроки. Треть посевных агрегатов в Тюменской области переведены на двухсменную и круглосуточную работу. Еще 51 агрегат хозяйства ввели в работу дополнительно после инвентаризации старых посевных комплексов. Хозяйства ведут выборочный посев на участках полей, куда может зайти техника, не дожидаясь пока подойдут пониженные участки. Повсеместно в хозяйствах увеличивается доля посева раннеспелых культур и сортов.

"Посевы культур, имеющие более длительный период вегетации, заменяется на более скороспелые, так как придется осуществлять сев за оптимальными сроками сева", - пояснил Владимир Чейметов.

По данным на 4 мая в целом по области яровые культуры уже посеяны на 624,6 тыс га из 845,8 запланированных (74%). В 2017 году на этот день план посевных работ был выполнен на 94%.

Борис Олейник