В Тюменской области могут ввести режим ЧС из-за переувлажнения почв

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В Тюменской области могут ввести режим чрезвычайной ситуации в связи со сложными условиями проведения посевной кампании в регионе. Целесообразность этой меры обсудили депутаты тюменской облдумы на очередном заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов проинформировал, что на утро 6 июня в Тюменской области засеяны только 79% площадей. Отставание имеется и в других регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. Так, на 5 июня, в Курганской области посеяно 73%, в Свердловской – 78%, в Хакасии – 55%, в Бурятии – 49%, на Алтае – 63%.

При этом ряд регионов уже ввели режим ЧС. Вводится он, когда на территории двух и более муниципальных образований существуют опасные метеорологические условия.

"По данным МЧС в восьми районах Тюменской области зафиксировано опасное метеорологическое явление – переувлажнение почвы. Теоретически мы уже можем ввести режим ЧС. В Ишимской зоне в последние четыре дня не прекращались осадки, выпало несколько норм, на посевах стоит вода, техника тонет", - отметил замгубернатора.

Депутаты поддержали необходимость введения режима чрезвычайной ситуации. Они отметили, что эта мера поможет, в частности, подстраховать сельхозпроизводителей.

Любовь Голышева