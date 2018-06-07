Выборы губернатора Тюменской области назначены на 9 сентября

фото: admtyumen.ru фото: admtyumen.ru

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 9 сентября 2018 года. Соответствующее решение приняли депутаты Тюменской областной думы на внеочередном заседании.

В голосовании приняли участие 40 депутатов из 48. Напомним, кворум - 2/3 от общего числа народных избранников (25).

Перед обсуждением вопроса председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин обратился к депутатам, с предложением принять проект постановления. "Перед нами стоят серьезные задачи: выборы губернатора Тюменской области, выборы представительных органов власти, в частности, в Тюмени. И еще около 39 кампаний. Пока рано говорить о явке избирателей. Свою задачу мы прекрасно знаем: работа на явку избирателей это одно из основных направлений деятельности всех избирательных комиссий от участковых до областной", - отметил он.

Уверенность в том, что выборы пройдут на высоком уровне высказал и заместитель председателя комитета по социальной политике регионального парламента Николай Яшкин."Выборы губернатора Тюменской области будут проходить на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов . В этот же день состоятся выборы в целый ряд законодательного собрания районных, городских дум. Исходя из этого, выборы пройдут на серьезном уровне", - подчеркнул он.

В свою очередь, первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов предложил политическим партиям подписать соглашение "За чистые выборы", напомнив, что документ является неким джентльменским соглашением о неиспользовании нечестных методов во время избирательной кампании: "Давайте его заключим и сделаем все так, чтобы все жители видели, что мы ведем себя достойно, в соответствии с законодательством".

После заседания документ будет направлен полпреду президента в УФО Игорю Холманских, врио губернатора Тюменской области Александру Моору, в органы госвласти Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, в муниципалитеты и избирательные комиссии субъектов.

В СМИ постановление будет опубликовано 8 июня и, соответственно, вступит в законную силу.

Екатерина Исаева