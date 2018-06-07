В Тобольске богатыри будут носить бревна и поднимать автомобиль

Фото: Василий Богдан Фото: Василий Богдан

Восемь человек примут участие в открытом турнире по силовому экстриму в Тобольске 12 июня.

Соревнования пройдут на площади возле ТРЦ "Жемчужина Сибири" в рамках фестиваля молодежных субкультур "UpGreat".

Как рассказал один из организаторов соревнований Александр Зинец, участие в турнире примут силачи из Тобольска, Тюмени и Перми.

"В этом году силой померяются восемь человек. Хотелось бы, чтобы спортсменов было больше. Но, к сожалению, не так много людей, кто может поднимать такие тяжелые предметы. В любом случае зрителей ждет увлекательное и захватывающее зрелище", - отметил Александр Зинец.

Организаторы подготовили для богатырей пять упражнений. Для начала им предстоит преодолеть два этапа эстафеты. На первом участники понесут коромысло весом 270 кг и два баллона по 100 кг каждый. На втором этапе атлеты поочередно будут нести на плечах гантели весом 50 и 60 кг, затем 100 кг бревно. Также богатырям предстоит семь раз перевернуть покрышку весом 340 кг и тянуть покрышки с двумя сидящими людьми. Завершающим испытанием станет подъем автомобиля "Газель".

Евгений Новоселов