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Легенд отечественного футбола можно увидеть на интерактивной выставке

Спорт, 09:54 08 июня 2018

фото Министерства культуры РФ

Интерактивная выставка "Нужен гол!", посвященная легендам отечественного футбола, открылась в Москве на Зубовском бульваре, 4 в преддверии ЧМ-2018, сообщает Министерство культуры РФ.

Создатели выставки использовали технологию дополненной реальности, давая зрителям возможность получить подробную информацию о каждом снимке с помощью специального мобильного приложения Artefact. Его можно бесплатно скачать из AppStore и GooglePlay.

Используя камеру смартфона, приложение мгновенно распознает изображение и выводит на экран дополнительные факты о деталях сюжета и людях в кадре. Пользователь также может прослушать аудиогид и получить расширенную справку о каждом экспонате.

В экспозиции - два десятка кадров из фотоархивов. Они охватывают более 60 лет истории отечественного футбола, с середины 50-х до настоящего времени. На снимках — легендарные футболисты Лев Яшин, Игорь Нетто, Виктор Понедельник и многие другие.

Фотоинсталляция на Зубовском бульваре будет открыта до 5 июля, информация в приложении Artefact будет доступна и после окончания работы выставки. Информация доступна на русском и английском языках.

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# интерактивная выставка , Москва , футбол

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