Новые дороги получат жители Березняковского и Казарово

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Завершается асфальтирование дорог в Березняковском и Казарово. Общественники вместе с представителями департамента дорожной инфраструктуры и транспорта контролируют ход выполнения работ, сообщает администрация Тюмени.

Программа развития городской среды долгосрочная, ежегодно строится более 1 км дорог в районе. Уделяется внимание не только строительству дорожного полотна, но и водоотведению. За два в Березняковском построили 3,16 км дорог. В рамках действующего контракта в 2018-2019 годах будет сделано 1,08 км. Строительство идет на улицах Вагайской, Викуловской, Сорокинской и Сладковской. В Казарово также дороги становятся комфортными и их протяженность увеличивается. Уже построено 2,72 км в асфальтобетоне и 5,38 км в щебне. В планах 2018 года – 1,2 км.

"За те 30 лет, что я живу в Березняковском, столько людей сюда приехали, столько появилось новых машин. И потребность в качественных дорогах, конечно, возросла, – говорит председатель органа ТОС жилого района Березняковского Инга Рожкова. – Еще одна потребность Березняковского – качественная система водоотведения. Там, где строят и ремонтируют дороги, непременно выкапывают водоотводные канавы. Но, как показывает опыт, этого мало. Но, уверена, ситуация изменится, когда программа строительства дорог в районе будет выполнена полностью и система водоотведения заработает в полной мере".

Сезон активного дорожного строительства начался в мае. Подрядчики сумели избежать отставания от графика ремонтных работ и выполняют их в срок. Активно ведутся работы по объектам, которые включены в федеральный проект "Безопасные и качественные дороги". На таких улицах, как Ахматовой, Бастрыгина, работы уже завершены.

За лето предстоит осуществить большой объем работ, связанных с устройством асфальтового покрытия на грунтовых и щебеночных дорогах.