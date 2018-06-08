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Российская женская сборная по биатлону будет тренироваться в Тюмени

Спорт, 16:49 08 июня 2018

фото Союза биатлонистов России

Женская сборная России по биатлону начнет подготовку к новому сезону в Тюмени с 9 июня, сообщает "Спорт в Тюменской области".

Домашним сбор станет для тюменки Виктории Сливко. Компанию ей составят Кристина Резцова и Дарья Виролайнен, представляющие Югру, Екатерина Юрлова-Перхт из Санкт-Петербурга, удмуртская биатлонистка Ульяна Кайшева, Светлана Миронова из Свердловской области, мурманская спортсменка Анастасия Егорова и Валерия Васнецова из Пермского края.

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# биатлон , сборы , Тюмень

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