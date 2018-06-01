Социальные сети помогают власти слышать людей и быть рядом с ними

"НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Социальные сети дают органам власти возможность увидеть проблемы, на которые необходимо оперативно отреагировать, а также новые идеи и тренды. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на конференции блогеров "НеФорум-2018", которая проходит в Тюмени.

"Вопрос в том, как пользоваться соцсетями. Да, я лично в соцсетях не зарегистрирован. Я считаю, что прочитать релизы о моих поездках и встречах можно и на сайтах информагентств. Но еще будучи главой города, я инициировал запуск сервиса электронных опросов "Я решаю!", с помощью которого любой житель Тюмени может принять участие в жизни города и его развитии", - рассказал Александр Моор.

Соцсети предоставляют возможность увидеть проблемные моменты, на которые необходимо оперативно отреагировать, а также новые идеи и тренды, уверен врио главы региона.

"Это реальный инструмент, который сегодня работает. У меня нет возможности присутствовать в соцсетях регулярно, но есть помощники, которые ведут постоянный мониторинг сетей. Таким образом, я вижу, что происходит в региональной блогосфере. И часто именно в соцсетях я нахожу основу для управленческих решений. Основная функция регионального правительства - быть рядом с людьми, слышать их. Соцсети позволяют делать это в режиме онлайн", - подчеркнул Александр Моор.

В качестве примера врио главы региона привел обращение жителей поселка ДОК, размещенное в соцсети "ВКонтакте". Люди выразили опасения, что их дома, на которые в свое время не были оформлены документы, могут пойти под снос.

"К этому моменту закон, который поможет решить проблему, уже был принят в первом чтении. Но люди о нем не знали. Они были обеспокоены. Я дал поручение врио главы города Руслану Кухаруку встретиться с людьми и разъяснить, что их домам ничего не угрожает. Я взял на себя обязательство, и уже в июне этого года закон будет принят в окончательном чтении. Таким образом, проблема была решена", - рассказал Александр Моор.

Евгений Бабенко