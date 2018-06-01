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В состав "Рубина" вернулся Никита Кротиков

Спорт, 16:00 13 июня 2018

Никита Кротиков вошел в состав "Рубина"/фото ХК "Рубин"

В состав "Рубина" вернулся Никита Кротиков. 27-летний защитник выступал в клубе в сезоне 2012/2013. Тогда он провел всего пять матчей, отдав одну голевую передачу, сообщает хоккейный клуб.

Никита Кротиков хорошо знаком наставнику "Рубина" Михаилу Звягину. Последние два сезона он играл под его началом в курганском "Зауралье". Всего в чемпионатах ВХЛ воспитанник школы московского "Динамо" провел 326 матчей и набрал 42 (13+29) балла. Он отметился в 11 командах.

Рост Никиты Кротикова - 182 см. Вес - 87 кг. Он играет жестко, но аккуратно и дисциплинированно. В 13 матчах плей-офф минувшего сезона он проводил на льду больше 19 минут, но набрал всего 6 минут штрафа. И только семь раз удалялся в 50 поединках "регулярки".

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# Никита Кротиков , хоккей

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