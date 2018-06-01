Тюменские хоккеисты готовятся к матчу памяти Ремира Хайдарова

фото ХК "Рубин" фото ХК "Рубин"

Матч памяти Ремира Хайдарова начнется во Дворце спорта 30 июня в 13 часов. Составы команд еще формируются, сообщает хоккейный клуб "Рубин".

Известно, что на льду Дворца спорта можно будет увидеть Александра Осипова, Егора Кутугина, Василия Шутова, Артема Севостьянова, Егора Кунгурцева, Александра Федотова и других игроков.

Матч пройдет в шестой раз. Фотоальбом, посвященной памяти игрока Ремира Хайдарова, можно увидеть здесь.