Депутатам предложили рассматривать городской бюджет в одном чтении

Фото duma.tyumen-city.ru Фото duma.tyumen-city.ru

Рассмотрение проекта городского бюджета может проходить на одном заседании гордумы без деления на первое и второе чтения. Такие изменения в бюджетный процесс рассмотрели депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.

Как сообщил членам комиссии директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук, нововведение даст депутатам сформировать цельное представление о проекте, а также оптимизирует процесс работы. "Подобный подход применяется в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте", - отметил Андрей Пилипчук.

Предложение вызвало опасения у депутата городской думы Алексея Чиркова. Парламентарий поинтересовался у Андрея Пилипчука, не означает ли это, что депутаты в какой-то мере будут отстранены от работы по настройке параметров городского бюджета.

"В настоящее время мы рассматриваем бюджет в двух чтениях в течение ноября, - пояснил директор департамента. – Учитывая внеочередные заседания, это дополнительная нагрузка на думский аппарат и депутатов, а два чтения не дают цельной картины проекта бюджета. Таким образом, мы стремимся лишь упорядочить работу". Как заметил Андрей Пилипчук, принципиально в работе депутатов над бюджетом ничего не поменяется.

Депутат Николай Романов добавил, что формирование бюджета начинается еще в мае, а обсуждение в ноябре сути дела не меняет. "Можно хоть пять раз собираться, но только не создавать видимость работы", - отметил депутат.

Как пояснила председатель постоянной комиссии Оксана Величко, комиссия предложила принять на очередном заседании Тюменской городской думы изменения в вопрос о бюджетном процессе. "Суть его в том, что принятие бюджета будет рассматриваться комиссией в одно чтение. Это методологически оптимизирует подход к работе с бюджетом, никоим образом не нарушая право депутатов обсуждать бюджет как таковой", - сказала она.

9 из 12 депутатов проголосовали за внесенное предложение, окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании Тюменской городской гордумы.

Николай Ступников