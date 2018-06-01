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Команда Боровской школы победила в президентских состязаниях

Спорт, 16:08 14 июня 2018

фото администрации Тюменского района

Команда девятиклассников Боровской школы одержала победу в III региональном этапе Всероссийских соревнований школьников "Президентские состязания", которые проходили на базе "Олимпийской ребячки", сообщает администрация Тюменского района.

В ходе соревнований команды, состоящие из девяти человек (четыре юноши, четыре девушки и руководитель) состязались в таких видах спорта, как спортивное многоборье, творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег. В состязании с командами Уватского, Сладковского и Ишимского районов сборная Боровской школы одержала победу.

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# Боровская школа , соревнования

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