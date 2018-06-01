В регионе растет число подрядчиков на капремонт многоквартирных домов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

До 187 возросло число компаний, которые входят в областной реестр квалифицированных подрядных организаций, готовых участвовать в торгах на выполнение капремонта многоквартирных домов. По итогам последнего заседания комиссии в список включены 19 предприятий.

Как сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, на старте реализации программы капитального ремонта в Тюменской области было 43 компании-подрядчика. При этом в краткосрочный план капремонта 2015-2017 годов входит 1 тыс. 439 домов, или 5 тыс. 140 работ и услуг. 2 тыс. 552 работы и услуги уже выполнено. Профинансированы работы и услуги на 1,9 млрд рублей, в том числе 328,2 млн рублей за счет средств государственной поддержки из областного бюджета. Завершить реализацию первой краткосрочной программы планируется к 18 октября 2018 года.

"Несмотря на то, что регион приступил к капремонтам чуть позже других субъектов РФ – в конце 2015 года, уже на первом этапе реализации программы заменили 250 лифтов, срок технической эксплуатации которых истек. Сегодня это позволяет Тюменской области заблаговременно готовиться к ремонту лифтов: на 24 году эксплуатации подъемного механизма делать проект, отбирать подрядчика и приступать к ремонту, не дожидаясь ограничения на эксплуатацию. Мы стартовали с 75% уровня собираемости, что стало едва ли не самым высоким показателем по стране и по итогам 2017 года вышли на 98% уровень", - отметил заместитель директора департамента ЖКХ Тюменской области Алексей Майер.

Параллельно с выполнением плана первой "трехлетки" в 2018 году регион приступил к реализации краткосрочного плана 2018-2020 годов. К 31 декабря 2020 года власти намерены выполнить капитальный ремонт 7 тыс. 291 конструктивного элемента в 2 тыс. 144 многоквартирных домах области. Для этого уже ведется отбор подрядчиков на проектирование работ, готовятся техзадания и конкурсная документация.