Продвижением тюменской продукции на Ямал и Югру займется специальный офис

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Офис продвижения тюменской продукции на Ямал и Югру будет создан в Тюменской области. Как заявил на заседании круглого стола в Тюменской областной думе директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, этот проект будет реализован в рамках программы "Продаем тюменское".

"Цели – увеличение и ассортиментной матрицы, и точек представительства наших продуктов в округах, - пояснил он. - Эту работу мы хотим вести как федеральными сетями, как по присутствию нашей продукции на полках сетей, так и внутри сети по продвижению тюменских товаров. Это дегустации, отдельные ценники. То есть все то, что мы активно делали в тюменских магазинах в рамках акции "Покупаем тюменское".

До сих пор главным каналом продвижения тюменских продуктов на рынки северных округов служили выездные ярмарки. В 2017 году их было проведено 35 в Когалыме, Нефтеюганске, Лангепасе, Югорске, Нягани, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Ноябрьске, Губкинском, Пурпе. Всего было реализовано 267 тонн продовольственной продукции на сумму 45,5 млн рублей.

Кроме того, крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводители имеют в ряде городов Ямала и Югры торговые филиалы и представительства. Агрофирма "КРиММ" - в Ноябрске, "Золотые луга" - в Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске, Ишимский мясокомбинат – в Сургуте и Ханты-Мансийске. Через фирменные магазины и отделы, открытые в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, реализуют свою продукцию АО "Продо Тюменский бройлер", ООО "Ясень-Агро", ЗАО "Казанская рыба".

Федеральные сети, по словам Андрея Пантелеева, это важнейший канал, через который можно значительно увеличить объемы продаж тюменских продуктов на Севере.

"Нам нужно иметь товар, который интересен крупнейшим сетям, нам нужно научиться договариваться с ними и суметь стать надежным поставщиком. Если наши производители не научаться выстраивать с ними логистику, то с рынка можно просто уходить", - сказал он.

Борис Олейник