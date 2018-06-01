В пяти районах завершился капремонт многоквартирных домов

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В пяти районах Тюменской области завершился капитальный ремонт многоквартирных домов по программе 2015-2017 годов. Это Ялуторовский, Упоровский, Нижнетавдинский, Омутинский и Ишимский районы.

Более 75% работ выполнено в Армизонском, Уватском, Абатском, Казанском и Тюменском районах. Еще в 385 многоквартирных домах региона подрядчики завершают плановый капремонт, сообщили в областном департаменте ЖКХ.

Так, одновременно выполняются работы по ремонту более 100 кровель, инженерных систем, фасадов в многоквартирных домах Ишима. К 2020 году здесь планируется отремонтировать 1 тыс. 558 конструктивных элементов в 426 домах города. В июне подрядчики приступили к подготовке проектной документации на ремонт 939 конструктивных элементов, по 719 конструктивным элементам прошли аукционы и начаты строительно-монтажные работы. Стоимость выполняемых работ превышает 200 млн рублей, на территории работают 15 подрядчиков.

Как сообщают в Фонде капитального ремонта МКД, региональная программа капремонта общего имущества многоквартирных домов необходимыми финансами обеспечена. 80% средств - это деньги собственников жилья, 20% - государственная поддержка из регионального бюджета. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в 2017 году составил 98%.