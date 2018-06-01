Александр Моор: тюменское здравоохранение занимает лидирующие позиции в стране

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Правительство Тюменской области продолжит работу по укреплению и обновлению материально-технической базы медицинских учреждений региона, созданию условий для активного внедрения новых технологий в сфере здравоохранения.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника. Чествование лучших представителей тюменского здравоохранения состоялось в ДК "Нефтяник".

"Во все времена медицинская профессия была одной из самых важных. Уверен, что и в будущем она будет необходима людям. Ум и знания, интуицию и милосердие медицинских работников не заменят никакие роботы. С удовольствием и благодарностью поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо вам за то, что спасаете жизни, возвращаете здоровье и помогаете преодолеть тяжелые недуги нашим землякам. Уверен, без искренней любви к людям, желания им помочь невозможно состояться в этой профессии и тем более достичь в ней успеха и признания", - обратился к собравшимся врио главы региона.

В тюменском регионе множество талантливых врачей и медицинских сестер, квалифицированных фельдшеров и заботливых санитарок, отметил Александр Моор.

"Тюменские медики постоянно повышают свой уровень, внедряют передовые технологии, стараются сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной. Благодаря общим усилиям тюменское здравоохранение занимает лидирующие позиции в стране. Многие достижения признаны и отмечены на федеральном уровне. Задача по развитию медицины, сохранению здоровья граждан поставлена президентом России", - подчеркнул врио губернаторов.

В Тюменской области здравоохранению уделялось и будет уделяться особое внимание, заявил Александр Моор. "Это касается и повышения компетенций медицинских работников, решения ваших социальных вопросов и жилищных проблем. Мы продолжим работу по укреплению и обновлению материально-технической базы медучреждений, созданию условий для активного внедрения новых технологий. Все это поможет вам лучше и качественнее выполнять свою работу, но главное, принесет пользу нашим землякам", - обратился он к работникам здравоохранения.

Особую признательность врио главы региона выразил ветеранам тюменской медицины. "Вы многое сделали для становления региональной медицины, заложили славные традиции и прочные основы для ее развития. Сегодня ваш бесценный опыт перенимает молодое поколение", - подчеркнул он.

Временно исполняющий обязанности губернатора пожелал всем медицинским работникам здоровья, терпения, счастья, благополучия и новых успехов в служении людям. Александр Моор вручил тюменским медикам награды за добросовестный труд. В числе награжденных - медицинские династии Ямовых и Мерабишвили, чей общий профессиональный стаж исчисляется сотнями лет.

Евгений Бабенко