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В корпоративной спартакиаде "Транснефть – Сибирь" лидировали тюменцы

Спорт, 18:32 18 июня 2018

пресс-служба АО «Транснефть-Сибирь»

Тюменская команда стала лучшей в IV корпоративной летней спартакиаде региона "Сибирь", которую провело АО "Транснефть – Сибирь" 16 июня. Всего в состязаниях испытали свои силы 150 человек.

Участники корпоративной спартакиады соревновались в личном и командном зачетах в таких видах спорта, как шахматы, плавание, баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, русский бильярд, мини-футбол. Состязания проходили сразу на нескольких площадках в Тюмени и Тюменском районе: на легкоатлетическом манеже, стадионе "Геолог", в спортивных залах санатория "Хвойный" и в Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже.

В общем зачете первое место присудили команде АО "Транснефть – Сибирь" (Тюмень), на втором месте – сборная АО "Транснефть – Центральная Сибирь" (Томск), третье – у команды АО "Транснефть – Западная Сибирь" (Омск).

ПАО "Транснефть" поддерживает стремление своих работников и членов их семей к активному и здоровому образу жизни и традиционно создает условия для занятий спортом, сообщают в пресс-службе компании.

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# спартакиада , Транснефть-Сибирь

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