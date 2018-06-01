В аэропорту Рощино модернизируют комплекс средств управления воздушным движением

Рощино ожидает модернизация/фото https://aviado.ru Рощино ожидает модернизация/фото https://aviado.ru

Эффективность работы авиадиспетчеров, которые отвечают за безопасность и регулярность воздушного движения в тюменском аэропорту Рощино, значительно повысится. Проект реконструкции и технического перевооружения комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи тюменского аэропорта получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Реализация проекта, отмечено в сообщении пресс-службы ФАУ "Главгосэкспертиза России", позволит модернизировать комплекс средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи. Так, аэропорт будет оснащен новыми радиомаячными системами посадки и ближней навигации и моноимпульсными вторичными радиолокаторами, также здесь будет оборудован приемо-передающий радиоцентр и установлены комплексные тренажеры.

Благодаря этому оборудованию значительно повысится эффективность работы авиадиспетчеров филиала "Аэронавигация Севера Сибири" Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации, которые отвечают за безопасность и регулярность воздушного движения в Рощино.

Проектом предусмотрено также обновление комплексов средств автоматизации планирования использования воздушного пространства и автоматизации управления воздушным движением, системы коммутации речевых сообщений, а также реконструкция трассовой радиолокационной позиции и трассового радиолокационного комплекса.

Международный аэропорт Рощино обслуживает около 1,5 млн пассажиров в год и может принимать более двадцати типов воздушных судов. В 2017 году в аэровокзальном комплексе прошел капитальный ремонт, после чего его площадь увеличилась более чем в четыре раза и составила свыше 27 тыс кв. м.

Планируется, что реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи продлится около семи месяцев. Финансирование проекта, реализацией которого занимается АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", осуществляется из средств национального провайдера аэронавигационного обслуживания в России - Госкорпорации по организации воздушного движения.