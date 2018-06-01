В Тюмени появился филиал Международного коммерческого арбитражного суда

Фото ТПП ТО Фото ТПП ТО

Филиал Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) в Тюмени станет еще одним инструментом для улучшения инвестиционного климата в регионе. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Отделение МКАС в регионе будет работать на базе Торгово-промышленной палаты Тюменской области (ТПП ТО). Это одно из наиболее крупных и авторитетных арбитражных учреждений, признанных отечественными и зарубежными предпринимателями. Работа этого суда значительно расширит возможности для отстаивания прав компаний, а также для восстановления и сохранения стабильности деловых связей, считает Вадим Шумков.

Замгубернатора, говоря об основных особенностях МКАС, назвал его негосударственный характер, возможность выбора арбитров, оперативный срок рассмотрения споров - не более 180 дней, а также конфиденциальность: решение суда не публикуется в открытых источниках, что позволяет сторонам сохранить деловую репутацию.

"Мы готовы и далее внедрять новые инструменты, позволяющие бизнесу чувствовать себя более комфортно в регионе и рады отметить, что Тюменская область стала одним из первых регионов России, где открывается филиал МКАС", - заявил Вадим Шумков и поблагодарил Торгово-промышленную палату РФ за доверие к региону. Он напомнил, что передовые места области в инвестиционных рейтингах и растущий индекс промпроизводства, который достиг отметки выше 108%, - это в том числе заслуга ТПП ТО.

"Тюменская область двигается в тренде. Компании, которые имеют активные внешнеторговые операции и реализуют свои проекты на территории страны, благодаря МКАС в нашем регионе получают дополнительную защиту в том числе с участием международных арбитров, что отрадно", - сообщил замгубернатора.

Фото ТПП ТО Фото ТПП ТО

Президент ТПП ТО Эдуард Абдуллин подчеркнул привлекательность Международного коммерческого арбитражного суда для бизнесменов тем, что его решения принимаются в 150 странах мира. Он рассказал, что пять человек из состава судей - это федеральные судьи в отставке. Это позволяет говорить, что решения суда будут эффективными, взвешенными и справедливыми. Целевой аудиторией новой организации Эдуард Абдуллин назвал предприятия, занимающиеся экспортом и имеющие потенциальные риски на территории других государств, компании, работающие с инвестициями, ресурсоснабжающие организации, а также крупные промышленные холдинги с большим количеством контрагентов. Однако малый и средний бизнес тоже может обращаться в МКАС.

По словам вице-президента ТПП РФ Вадима Чубарова, критериями для выбора региона, где откроется новый филиал Международного коммерческого арбитражного суда, были имеющийся опыт третейского разбирательства, хорошая юридическая школа, промышленный характер региона и наличие компаний, которым интересно разбирать споры с помощью третейского суда. Тюменская область полностью соответствовала этим критериям. Вадим Чубаров подчеркнул, что отделение суда будет работать и на соседние регионы - Курганскую область, Югру и Ямал.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло рассказала, что каждое пятое обращение бизнесменов к ней касается гражданско-правовых споров. "В таких случаях мы выступаем и арбитром, и медиатором, разъясняем правоту одной стороны и неправоту другой, стараемся в досудебном порядке разрешить спор. Развитие предпринимательства часто сопровождается спорами, поэтому считаю важным наличие различных инструментов защиты прав предпринимателей, как государственных, так и частных", - подытожила она.

Международный коммерческий арбитражный суд входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимателями. За 85 лет МКАС рассмотрело более 10 тыс. дел.

Фото ТПП ТО Фото ТПП ТО

Дарья Казакова