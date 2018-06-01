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Стали известны новые детали падения тюменки в Туру

Происшествия, 10:08 22 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Стали известны подробности инцидента на набережной Туры. 20 июня тюменка упала в реку с моста Влюбленных, сообщили в областном управлении МЧС. Первая версия - девушка выпала с катера, не подтвердилась.

Напомним, очевидцы происшествия вызвали спасателей и медиков. Бригада скорой доставила девушку в больницу Водников. Там ей оказали медицинскую помощь.

Участие спасателей не потребовалась, отметили в региональном МЧС - к их прибытию пострадавшей уже занимались врачи.

Добавим, это не первый случай падения людей с моста. Так, 5 июня десятки тюменцев, гулявших по набережной, стали свидетелями падения мужчины с моста Влюбленных. Очевидцы происшествия помогли пострадавшему выбраться из воды.

Николай Ступников

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# ГУ МЧС России , мост Влюбленных , скорая помощь

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