Югра и Ямал выполнили обязательства по подготовке потребителей к приему газа

Фото «Газпром межрегионгаз Север» Фото «Газпром межрегионгаз Север»

Свыше 324 млрд рублей инвестировала компания ПАО "Газпром" в реализацию программы газификации регионов РФ с 2005 по 2017 годы. На эти средства построено более 2 тыс. газопроводов протяженностью более 30 тыс. км. В 2017 году построен 121 газопровод протяженностью около 1 тыс. 848 км, сообщает ООО "Газпром межрегионгаз Север".

За период реализации программы средний уровень газификации в России вырос с 53,3% до 68,1%, в городах – с 60% до 71,4%, в сельской местности – с 34,8% до 58,7%.

По словам генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилла Селезнева, эта масштабная работа позволяет десяткам тысяч российских семей повышать качество жизни и создает условия для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

В тоже время одной из основных проблем остается неисполнение администрациями регионов обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Начиная с 2005 года, только 10 субъектов РФ, в числе которых Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, выполнили обязательства на 100%.

Еще одной актуальной проблемой, препятствующей развитию газоснабжения и газификации, являются неплатежи потребителей за поставленный газ. Просроченная задолженность всех потребителей перед Группой "Газпром межрегионгаз" на 1 января 2018 года составила 111,6 млрд руб.

"Газпром" предпринимает комплексные меры по укреплению платежной дисциплины потребителей. В 2017 году с должников взыскали 78,6 млрд руб.