Тюменские предприниматели узнают о продвижении бизнеса в Азии

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

О стратегиях продвижения товаров и услуг на рынках Азии расскажут участникам бесплатного семинара, организованного Торгово-промышленной палатой Тюменской области и Центром поддержки экспорта 29 июня в 10 часов по адресу ул. Хохрякова 9/1, сообщают организаторы.

Спикером семинара станет руководитель отдела Внешнеэкономической деятельности ЗАО "ВЭД Агент" и действующий практик по консультированию в области ВЭД при Новосибирской Торгово-промышленной палате Анна Андрющенко. Семинар будет полезен успешным экспортерам на рынках Юго-Восточной Азии и компаниям, которые только планируют работать на азиатских рынках.

Участники семинара оценят потенциальный рынок сбыта и конкурентоспособность товара, узнают о деталях подготовки коммерческих предложений, требованиях к упаковке и маркировке, особенностях ввоза в Китай, Вьетнам и Корею, основных логистических маршрутах, а также обсудят другие вопросы.

В конце семинара каждый участник получит удостоверение слушателя, сможет задать вопросы в режиме круглого стола и получить личную консультацию. Количество мест ограничено.

Для участия необходимо направить заявку на электронный адрес: tpp-to@mail.ru, либо позвонить по телефону 689-359 (доб.135)