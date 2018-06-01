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Депутат Тюменской облдумы стал кандидатом в губернаторы от КПРФ

Политика, 14:27 26 июня 2018

фото: ЦИК РФ

Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула депутата Тюменской областной думы Ивана Левченко кандидатом на пост губернатора Тюменской области. Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" секретарь избирательной комиссии Тюменской области Андрей Николаев.

26 июня Иван Левченко подал в областную избирательную комиссию соответствующее заявление.

"Кроме того, о выдвижении кандидатов на выборы губернатора заявили партия "Справедливая Россия" и "Партия социальной защиты". Соответствующие документы в избирком пока не представлены. Выдвижение кандидатов на пост губернатора Тюменской области продолжается. Этот процесс завершится 30 июля. Затем начнется информационная и агитационная предвыборная кампания", - рассказал секретарь облизбиркома.

Отметим, что партия "Единая Россия" выдвинет кандидата на должность губернатора Тюменской области на региональной партконференции, которая состоится 18 июля в Тюмени. Сейчас единороссы проводят процедуру предварительного партийного голосования.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области состоятся в единый день голосования 9 сентября. В этот же день жителям областного центра предстоит избрать депутатов Тюменской городской думы.

Евгений Бабенко

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# выборы -2018 , выборы губернатора , КПРФ , облизбирком

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