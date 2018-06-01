Десять предприятий Тюменской области примут участие в ИННОПРОМ-2018

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10 предприятий Тюменской области примут участие в международной выставке ИННОПРОМ-2018, сообщает региональная торгово-промышленная палата.

Стенд региона впишется в единый выставочный комплекс Уральского федерального округа и будет отображать выгодные особенности тюменского инвестиционного климата. "Мы презентуем десять предприятий с их качественной продукцией и технологиями в рамках ИННОПРОМа. И это только малая часть ведущих тюменских компаний – производителей качественных, конкурентоспособных товаров", - подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Напомним, Международная промышленная выставка ИННОПРОМ и V Российско-Китайское ЭКСПО пройдут в Екатеринбурге 9−12 июля. Страна-партнер ИННОПРОМа в 2018 году — Республика Корея. Тема форума "Цифровое производство".