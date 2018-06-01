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Бизнесменам Тюменской области расскажут о таможенном регулировании экспорта

Экономика, 09:14 28 июня 2018

фото Тюменская торгово-промышленная палата

Бесплатный семинар "Таможенное регулирование экспорта" в рамках проекта "Экспортный марафон" для бизнесменов Тюменской области пройдет 6 июля, сообщает региональная Торгово-промышленная палата.

На семинаре расскажут об основах таможенного законодательства, о видах и формах таможенного контроля и ответственности за правонарушения, о таможенных платежах и определении страны происхождения товара. По окончанию семинара предприниматели получат практические навыки для определения кода ТН ВЭД и выбора оптимальной таможенной процедуры, самостоятельного декларирования товаров на экспорт.

Теоретическая часть образовательной программы будет подкреплена заданиями с решением реальных бизнес-кейсов. После прохождения итогового тестирования выдается удостоверение слушателя Образовательного проекта РЭЦ.

Для участия необходимо до 5 июля включительно заполнить заявку на сайте.

Обучение будет проходить по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142 (Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа, аудитория 243) с 10 до 18 часов.

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# бизнес , семинар , Тюменская торгово-промышленная палата , экспорт

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