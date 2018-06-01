Социальная инфраструктура Югры благодаря программе "Сотрудничество" будет улучшаться, уверен Моор

Александр Моор. Фото tyumen.er.ru Александр Моор. Фото tyumen.er.ru

Новые школы, детские сады и транспортные артерии построены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре благодаря программе "Сотрудничество". Только за последние три года в эксплуатацию введены 63 социальных объекта, в том числе 22 дошкольных учреждения. Об этом во время встречи с секретарями первичных и местных отделений "Единой России" округа заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

В планах на 2018 год значатся еще четыре социальных объекта. "По программе "Сотрудничество" отремонтирован участок федеральной трассы Тобольск - Уват - Салым - Сургут, по трассе многие югорчане выезжают в отпуск и на Большую землю. Строятся и ремонтируются другие значимые участки автодорог", - напомнил врио губернатора.

Договором о сотрудничестве предусмотрено и оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителями автономного округа, которую они могут получить в Тюмени. Здесь, по оценкам экспертов, один из лучших не только в России, но и в мире нейрохирургических центров. Тюменские врачи не раз спасали жизни тем, от кого отказывались в ведущих клиниках. Например, маленькому мальчику из Ноябрьска два года назад не смогли помочь в одной из ведущих столичных клиник, но, к счастью, спасли жизнь и здоровье в Тюменском федеральном центре нейрохирургии. Нужно отметить, что тысячи пациентов из Югры уже получили помощь тюменских медиков.

Что касается объектов, срок сдачи, которых сдвигается, здесь есть ряд факторов, на которые не могут повлиять ни окружные, ни областные власти. Так, несовершенством законодательства в области государственных закупок пользуются недобросовестные, демпингующие подрядчики. Вносит свою лепту и постоянный рост цен на комплектующие и материалы.

"Наши проблемы с долгостроями связаны именно с этими объективными факторами. Ситуация находится под постоянным контролем руководства округа и области, систематически обсуждается в окружной и областной думах. И все объекты обязательно будут достроены", - заверил Александр Моор.

Напомним, трехсторонний договор между Тюменской областью, Ямалом и Югрой действует с 2004 года и недавно был пролонгирован до конца 2025 года.

Евгений Бабенко