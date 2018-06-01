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Тюменская спортсменка завоевала золото на международных соревнованиях по гребному слалому

Спорт, 10:42 28 июня 2018

Зульфия Сабитова/фото "Спорт в Тюменской области" во Вконтакте

Тюменка Зульфия Сабитова завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по гребному слалому в Польше, сообщает "Спорт в Тюменской области".

Победа ей досталась на каноэ-одиночке. Призеры выявлялись по результатам двух состязательных дней. Зульфия Сабитова показала лучшее время.

Она, как и другие спортсмены российской сборной, продолжает тренироваться на канале в Кракове, где с 29 июня по 1 июля пройдет второй этап Кубка мира.

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# гребной слалом , Зульфия Сабитова , каноэ

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