Тюменская спортсменка завоевала золото на международных соревнованиях по гребному слалому

Зульфия Сабитова/фото "Спорт в Тюменской области" во Вконтакте Зульфия Сабитова/фото "Спорт в Тюменской области" во Вконтакте

Тюменка Зульфия Сабитова завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по гребному слалому в Польше, сообщает "Спорт в Тюменской области".

Победа ей досталась на каноэ-одиночке. Призеры выявлялись по результатам двух состязательных дней. Зульфия Сабитова показала лучшее время.

Она, как и другие спортсмены российской сборной, продолжает тренироваться на канале в Кракове, где с 29 июня по 1 июля пройдет второй этап Кубка мира.