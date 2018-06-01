Александр Моор: программа "Сотрудничество" - эффективный инструмент улучшения жизни людей

admtuymen.ru admtuymen.ru

Межрегиональная программа "Сотрудничество" - эффективный инструмент для улучшения жизни людей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Новый Уренгой.

"Совсем недавно мы продлили действие договора о сотрудничестве между Тюменской областью, Ямалом и Югрой до 2025 года. Это фундамент для долгосрочного планирования реализации программы "Сотрудничество". Эта программа несет немало выгод для людей, живущих в трех наших регионах. Она направлена на решение наших общих проблем и задач. А самое главное - мы всегда можем договориться о приоритетах", - отметил Александр Моор.

Подводя итоги рабочих поездок в Ханты-Мансийск и Новый Уренгой, которые состоялись 27 и 28 июня, врио губернатора Тюменской области рассказал, что они были посвящены обсуждению планов по дальнейшему развитию трехстороннего сотрудничества.

"Активно идет реализация программы "Сотрудничество" на 2018 год. Вместе с руководителями Югры и Ямала мы сверили наши подходы к проектам, которые будут реализованы в 2019 и 2020 году. Сегодня мы уже переходим к планированию на 2021 год", - сообщил Александр Моор.

Яркий и красноречивый пример эффективности программы "Сотрудничество" привел на встрече с журналистами временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Артюхов.

"Выражаю признательность Александру Моору за поддержку нашей идеи об удвоении ресурсов в рамках программы "Сотрудничество" на переселение ямальцев на юг Тюменской области. В 2018 году в рамках программы переселения в более комфортные климатические условия переедут не менее 400 ямальских семей", - рассказал журналистам врио губернатора Ямала.

Во время рабочей поездки в Новый Уренгой Александр Моор в торжественной обстановке вручил жителям заполярного города почетные грамоты и благодарности губернатора Тюменской области за добросовестный труд. Региональных наград удостоены работники нефтегазовой отрасли, транспорта, образования, здравоохранения, спорта и культуры.

"На Ямале, в Югре и в Тюменской области живут замечательные, добрые и трудолюбивые люди. У наших регионов общая большая история, и друг к другу мы приезжаем, как домой. После рабочих визитов в северные автономные округа я чувствую, что зарядился энергией Севера", - поделился впечатлениями Александр Моор.

Евгений Бабенко