Александр Моор запустил "земельную амнистию"

Александр Моор. Фото tyumen.er.ru Александр Моор. Фото tyumen.er.ru

Региональный закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", разработанный и принятый по инициативе врио губернатора Тюменской области Александра Моора, поможет оформить в собственность участки и дома во всех муниципалитетах региона. Тюменцы могут узаконить самострои до 31 декабря 2020 года.

Закон, способствующий юридическому оформлению жилых домов, имеющих признаки самовольной постройки, недавно приняли депутаты Тюменской областной думы. Теперь владельцы домов, возведенных до 1 сентября 2006 года и расположенных на земельных участках в границах населенных пунктов Тюменской области, находящихся в государственной и муниципальной собственности, смогут бесплатно оформить в собственность землю под своим жилищем. Это значит, что "земельная амнистия" в регионе, разработанная по поручению врио губернатора Тюменской области Александра Моора, начинает действовать.

Напомним, в начале июня текущего года Александр Моор пообещал жителям тюменского поселка ДОК "Красный Октябрь", что механизмы, позволяющие им оформить в собственность дома, будут созданы в ближайшее время. "Земельная амнистия" поможет оформить в собственность земельные участки и индивидуальные дома во всех муниципалитетах области.

Соб. инф.